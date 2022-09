Ulica Wolności w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak wygląda obecnie ulica Wolności w Wałbrzychu. To ulica w dzielnicy Bialy Kamień. Biegnie łukiem, zaczyna się i kończy na ul. Piasta. To ładne miejsce. Zadbane kamieniczki, sporo zieleni. Prezentujemy tę ulicę na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądała ul. wolności w czwartek, 29 wrzesnia 2022 roku.