Ulice Wałbrzycha: Jak zmieniały się nazwy ulic i placów Śródmieścia? Elżbieta Węgrzyn

Zachęcamy do wspólnej wycieczki ulicami Wałbrzycha. Informacje dotyczące obecnej nazwy ulicy / placu, nazwy powojennej i przedwojennej znajdziecie w opisach zdjęć tych ulic i placów. Informacja na podstawie opracowania portalu https://polska-org.pl/ Elżbieta Węgrzyn Zobacz galerię (37 zdjęć)

Te same miejsca - ulice i budynki przy nich - a w adresach inne lub takie same nazwy przed wojną, po wojnie i obecnie. Przyjrzeliśmy się zmianom nazw najczęściej uczęszczanym ulicom i placom wałbrzyskiego Śródmieścia. Kilka z nich zmieniało miana wiele razy, ale są i takie, których nazwa jest tłumaczeniem przedwojennej. Zachęcamy do wspólnej wycieczki ulicami Wałbrzycha.