Unikalne zdjęcia wnętrz Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju. Tak wyglądał przed pożarem!

Zakład Przyrodoleczniczy w Szczawnie-Zdroju powstał dzięki... krowom młynarza

Szczawieński Zakład Przyrodoleczniczy formie znanej nam z początku wieku XXI oddano do użytku, zgodnie z napisem na frontonie w dokładnie w MDCCCCXXXIX, czyli w 1939 roku, jednak miejsce to znacznie wcześniej było użyteczne dla uzdrowiska i jego kuracjuszy. Istniejące tu źródło wód mineralnych "Młynarz" zostało odkryte w 1790 roku w pobliżu dawnego młyna wodnego, a od 1802 roku było ono stosowane w lecznictwie. Według legendy źródło to zwróciło uwagę dzięki... krowom młynarza. Były dorodne i dawały dużo mleka, a powodzenie w ich hodowli przypisywano właśnie wodzie ze źródła przy młynie, z którego zwierzęta korzystały.