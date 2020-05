Uroczy spacer ze Świebodzic do Zamku Książ można zakończyć zwiedzaniem

Mamy piekną pogodę i warto wybrać się na spacer zakończony zwiedzaniem Zamku Książ. Można np. powędrować do Zamku od strony Świebodzic. A kompleks Zamku Książ w Wałbrzychu czynny jest ponownie od 4 maja. Turyści z pewnością czekali na moment, kiedy po wielu tygodniach przerwy spowodowanej zagrożeniem koronawirusem ponownie będzie można odwiedzić tę najwiekszą atrakcję regionu.

Oczywiście trzeba nadal być ostrożnym i warto zajrzeć na strone internetową Zamku, zeby sprawdzić jakie zasady bezpieczeństwa podczas zwiedzania Zamku, Plamiarni, Podziemi czy Mauzoleum należy zachować. Warto też znać nowe godziny otwarcia tych miejsc.

Zatem Zamek czynny jest: od poniedziałku do czwartku w godz. 11-16 i od piątku do niedzieli w godz. 10 -17.

Podziemia: poniedziałek - czwartek - godz. 12, 13, 14, piątek - niedziela - godz. 11, 12, 13, 14

Tarasy: poniedziałek - czwartek - godz. 11-17, piątek - niedziela - godz. 10-18

Palmiarnia: codziennie w godz. 10-18 | kasy do godz. 17.30