Urząd miejski w Głuszycy ma nową siedzibę. Zobaczcie zdjęcia!

W Głuszycy 17 stycznia oficjalnie otwarto nową siedzibę urzędu miejskiego. Będzie znajdował się wyremontowanej, dawnej willi Kaufmanów.

Zabytkowy budynek, w którym kiedyś funkcjonował dom kultury, a później szkoła włókiennicza, od lat pozostawał opuszczony. Na szczęście udało się zdobyć środki na jego remont i po wielu miesiącach prac odzyskał dawny blask. Urzędnicy i mieszkańcy załatwiający różne sprawy w budynku przy ul Parkowej będą teraz tam mieli naprawdę dobre warunki.

– Zamówiliśmy też nowoczesne urządzenia do bezobsługowego załatwiania klientów. Powinny działać już w czerwcu – zapowiada Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

Rewitalizacja obiektu kosztowała ok. 3,7 mln zł, z czego Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 064 494,47 zł oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa wynoszące 126 124,94 zł. Teren wokół budynku poddany został także rewitalizacji na łączną kwotę 697 372,67 zł, z czego 592 766,77 zł to dofinansowanie z EFRR i 69 737,26 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa.