Urzędnicy z Mieroszowa wyposażeni w przyłbice ochronne

Do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie trafiły przyłbice ochronne. Bezpłatnie urzędnikom Fundacja „Merkury” oraz Politechnika Wrocławska. Przyłbice zostały wykonane w ramach projektu „Partnetstwo dla wolontariatu realizowanego przez Fundację przy współpracy z uczelnią. – Dziękujemy. Praca w urzędzie to codzienne kontakty z wieloma osobami przez co ryzyko zakażenia jest większe. Deklarujemy noszenie ich w najbliższych tygodniach a jeśli zajdzie potrzeba to także dłużej – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa. Przyłbice zostały przekazane pracownikom Biura Obsługi Klienta, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatów Nieruchomości i Rozwoju, czyli tym, którzy bezpośrednio kontaktują się z mieszkańcami gminy.

Kiedy zostaną otwarte pływalnie? Wideo