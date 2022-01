Uwaga! Do godz. 17 obowiązuje w Wałbrzychu ostrzeżenie II stopnia przed wichurą i szkwałem! Później będzie padać śnieg ADA

Dzisiaj do godz. 16.00 obowiązuje w Wałbrzychu i całym regionie ostrzeżenie meteorologiczne przed śnieżycami i ulewami oraz wichurą, której porywy mogą sięgać 115 km/h. W języku meteorologów, to co dzieje się za oknem, to "formacja liniowa z wbudowaną linią szkwałową". W Wałbrzychu wichura zerwała dach w budynku przy ul. Orkana.