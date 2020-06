Uwaga! Dzisiaj pierwszy seans w kinie samochodowym w Wałbrzychu

W związku z pandemią koronawirusa przez kilka miesięcy nie mieliśmy możliwości wybrać się do kina. Co prawda są one już odmrażane, ale w tzw. międzyczasie poszukano innych rozwiązań.

\W wałbrzyskiej Startej Kopalni we współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury uruchomiono kino na otwartym powietrzu. W najbliższy piątek, 19 czerwca będzie w tym kinie prezentowany film „Bogowie Egiptu" (o godz. 21.30).

Jest jednak jeszcze inna nowość.

Już dzisiaj (środa, 17 czerwca) bowiem pierwszy raz w naszym mieście będziemy mieli okazję oglądać film w kinie samochodowym. Przy parkingu na terenie Starej Kopalni ustawiony został wielki ekran i o godz. 21.30 wyświetlana tam będzie „Czwarta władza" z Meryl Streep i Tomem Hanksem w rolach głównych.

Dwoje wydawców dziennika „The Washington Post” Katherine Graham (Meryl Streep) i Ben Bradlee (Tom Hanks) staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA.