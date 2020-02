Uwaga. Filmowcy szukają w Wałbrzychu statystów, epizodystów i dublerów do filmu

zobacz galerię (2 zdjęcia) Statyści z Wałbrzycha mają szansę na udział w niemieckiej produkcji. To fajna przygoda. pixabay.com/zdjęcia ilustracyjne zobacz galerię (2 zdjęcia)

Jeśli zawsze marzyliście o tym by zagra c a filmie, albo chociaż zobaczyć, jak wygląda kręcenie zdjęć do kinowych hitów, macie właśnie świetną okazję, by spełnić marzenia. Filmowcy szukają właśnie statystów, dublerów i epizodystów do niemieckiej produkcji fabularnej.