Uwaga. Koncert charytatywny na rzecz uchodźców z Ukrainy w Hotelu Maria w Wałbrzychu. W repertuarze m.in. ballady Leonarda Cohena

Zarobki w WOT w 2022 roku. Jak zostać terytorialsem? Ile wynosi uposażenie żołnierzy? Oto nowe stawki

W związku z wojną na Ukrainie coraz więcej chętnych zgłasza się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypominamy co zrobić, by zostać terytorialsem oraz ile można...