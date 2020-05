Uwaga! Konkurs dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic

Użyczone Szkoła Pascal

Mieszkańcy naszego miasta mogą wziąć udział w konkursie „Zostań Twarzą Pascala”, który organizuje bezpłatna Szkoła dla dorosłych Pascal. Jest to niezwykła szansa szczególnie dla osób, które chciałyby stać się bardziej rozpoznawalne, a swoją atrakcyjną osobą reprezentować i promować edukację. Uczestnicy konkursu będą mogli zaistnieć w mediach społecznościowych, pojawić się w reklamach Szkoły Pascal i oczywiście… dobrze się bawić! W konkursie może wziąć udział każdy dorosły, który jest obecnie lub zamierza w przyszłości zostać słuchaczem nieodpłatnej Szkoły Pascal. Wystarczy zapisać się do szkoły najpóźniej 2 tygodnie po wysłaniu swojego zgłoszenia konkursowego. Udział w zabawie można zgłosić do 15 czerwca br. Każdy z uczestników będzie miał szansę na główną wygraną – czyli zostanie Twarzą Pascala i reprezentowanie swoim uśmiechem bezpłatnej Szkoły dla dorosłych Pascal. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrody: telewizor 49 cali oraz sesję zdjęciową, a wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału otrzymają zestawy kosmetyków. Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? To prosta sprawa: - należy wypełnić zgłoszenie na stronie https://pascal.edu.pl/twarz-pascala/wyslij-zgloszenie/ - przesłać 2 zdjęcia dobrej jakości oraz autoprezentację wideo do 30 sekund Wszystkie informacje oraz regulamin znajdują się na stronie https://pascal.edu.pl/twarz-pascala