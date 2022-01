Uwaga na zamiecie śnieżne i oblodzone drogi w Wałbrzychu i regionie! Po okienku pogodowym kolejne burze śnieżne! AKTUALIZACJA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie 1 stopnia dla Wałbrzycha regionu wałbrzyskiego. Będzie wiało, będzie ślisko. Możliwe są też zamiecie śnieżne. A śnieg będzie padał bez przerwy co najmniej do jutra.

Synoptyk IMGW Janusz Zieliński prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. - Temperatura powietrza po południu obniży się do -2°C; -1°C, temperatura przy gruncie do około -2°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez następną dobę.

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, miejscami w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.