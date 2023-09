Uwaga! Noga z gazu! Policja prowadzi dzisiaj akcję „Prędkość”!

Podczas prowadzonych dzisiaj działań mundurowi zwracają zatem również szczególną uwagę na inne agresywne zachowania kierujących na drodze oraz wykroczenia w postaci:

przejeżdżania podwójnej i pojedynczej linii ciągłej,

wyprzedzania w miejscach niedozwolonych,

nieprawidłowej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,

niestosowania się kierujących do znaków i sygnałów drogowych

nieustąpienia pierwszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych.

Funkcjonariusze sprawdzają również stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami oraz to czy uczestnicy ruchu drogowego stosują pasy bezpieczeństwa podczas jazdy.

Policja przypomina, że za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie do 2,5 tys.złotych, a w przypadku tzw. recydywy drogowej nawet 5 tys. złtoych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia. Tym którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze elektronicznie prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy.

Niestety nieodpowiedzialne zachowania za kierownicą często powodują zagrożenie, co w ostateczności może doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku drogowego.