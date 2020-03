Uwaga, noga z gazu! Trwa akcja policji „Kaskadowy pomiar prędkości"

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Wałbrzychu uczestniczą dzisiaj (piątek, 6 marca) w ogólnopolskiej akcji „Kaskadowy pomiar prędkości”. Na terenie powiatu wałbrzyskiego natrafić można zatem na co najmniej dwa patrole prowadzące pomiar prędkości na tej samej drodze. Mogą dysponować ręcznymi miernikami prędkości, albo jeden posiada taki miernik miernikami, a drugi porusza się nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem.

To działania kontrolno-prewencyjne. Funkcjonariusze będą zatem zwracali uwagę nie tylko na to czy kierujący nie łamią przepisów związanych w ograniczeniem prędkości, ale na każde zachowanie niezgodne z prawem.