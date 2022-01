Uwaga! Policjanci poszukują zaginionego Grzegorza Zgutki!

Uwaga! Policjanci wałbrzyskiej komendy poszukują zaginionego 47-letniego Grzegorza Zgutki (31 stycznia 2022 r na stronie internetowej opublikowali jego wizerunek) Mężczyzna ostatni raz widziany był przez rodzinę 22 stycznia tego roku. Od tej pory najbliżsi nie wiedzą co się z nim dzieje. Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca przebywania wałbrzyszanina, o kontakt z Policją. Z zebranych informacji wynika, że 47-latek jest zdolny do samodzielnej egzystencji, ale może potrzebować pomocy medycznej.

Mieszkaniec Wałbrzycha 22 stycznia tego roku około godz. 15:00 wyszedł z domu i do dzisiaj do niego nie wrócił. Do momentu zgłoszenia faktu mundurowym, nie skontaktował się z nikim z najbliższych, dlatego poprosili oni o pomoc Policję.

47-latek w chwili zginięcia ubrany była w kurtkę zimową koloru czarnego z kapturem z elementami w koloru pomarańczowego, spodnie dresowe koloru jasnoszarego, buty zimowe wysokie za kostkę koloru zielonobrązowego, rękawiczki polarowe oraz plecak koloru szarego z bocznym wiązaniem na sznurek. Mężczyzna korzysta z okularów korekcyjnych.

Zaginiony ma 175 – 180 cm wzrostu, jest otyły, ma niebieskie oczy, niepełne uzębienie, jest łysy, może posiadać kilkudniowy zarost. Na ciele nie ma znaków szczególnych. Nie posiada przy sobie telefonu komórkowego.

Wszystkich mających informacje, o tym gdzie w/w mężczyzna może przebywać lub mogących pomóc w jej odnalezieniu, prosimy o kontakt pod numerem alarmowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 (tel. 47 87 513 60 lub 47 87 51 423).