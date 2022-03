Uwaga pył saharyjski znowu dotrze do Wałbrzycha i regionu. Żółty piasek zobaczycie dzisiaj 17.03.2022 na autach, parapetach i oknach

Jak ostrzega m.in. portal dobrapogoda24.pl w czwartek 17 marca 2022. - Szczególnie w zachodniej połowie kraju zaznaczy się również w atmosferze zwiększone stężenie pyłu saharyjskiego. (...) Na pogodę będzie dziś wpływał rosyjski wyż Oliver. Wieczorem lokalnie na zachodzie kraju mogą spaść "brudne deszcze" - zapowiadają meteorolodzy i ostrzegają, że kulminacyjny moment będzie ok. godz. 18.00. Jeśli mieliście zamiar myć okna, albo wystawić pranie na balkon, to raczej zmieńcie plany, bo będziecie musieli zrobić to ponownie.

Pył znad Sahary brudził nam w Wałbrzychu i regionie samochodowy także wczoraj. Utrzyma się nad zachodnią Polską także dzisiaj.

"W czwartek (17.03.2022 r.) po południu/wieczorem na południu i zachodzie Polski nie wykluczone pojawienie się warstewki pyłowego "kurzu" - ostrzega IMGW.