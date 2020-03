Uwaga! Rusza kolejna edycja Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego

Już w środę, 1 kwietnia ruszy edycja Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. To budżet nazywany też partycypacyjnym. Jest wydzielony z budżetu gminy. Mieszkańcy zgłaszają w nim projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe, a później głosując, sami decydują, które mają zostać zrealizowane. Tym razem do rozdysponowania będzie 3 260 000 złotych, a maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 652 tysięcy złotych.

Wałbrzych był jednym z pionierów organizowania takiego budżetu. Przez kilka lat w jego ramach zrealizowano sporo różnych przedsięwzięć. Teraz pomysłodawcy będą mogli zgłaszać projekty od 1 kwietnia do 31 maja. Później do 15 lipca potrwa ich weryfikacja i opiniowanie. W planie jest też m.in. analiza i rozpatrywanie odwołań. Głosowanie będzie trwało od 1 do 30 września. Będzie się odbywało wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową wbo.walbrzych.eu. Wyniki poznamy 14 października.

Szczegółowe informacje o Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim dostępne są na stronie: https://wbo.walbrzych.eu/