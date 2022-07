Uwaga! Strażnicy leśni i policjanci wspólnie patrolują lasy wokół Wałbrzycha! Paweł Gołębiowski

Mamy lato, piękną pogodę, znakomite warunki, żeby wybrać się np. na wycieczkę do lasu. W Wałbrzychu i okolicy warunki do takich wypraw są wspaniałe. Jednak są wygodni turyści, którzy próbują np. wjeżdżać samochodami do lasu, a przy okazji, być może nieświadomie, niszczą przyrodę. Strażnicy leśni i policjanci postanowili temu przeciwdziałać. W lasach pojawiły się wspólne patrole.