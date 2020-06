Uwaga! W Wałbrzychu ruszyły darmowe szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego

W przychodni przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu rusza akcja szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiadającego za zachorowania na raka szyjki macicy. Przychodnia wygrała konkurs i otrzyma finansowanie z miasta na szczepienie 12-letnich dziewczynek (urodzonych w 2008 roku) mieszkających i zameldowanych w Wałbrzychu.

– Prowadzimy te szczepienia od kilku lat. Zawsze odwiedzaliśmy szkoły i informowaliśmy o możliwości zaszczepienia u nas dziecka za darmo. Niestety w tym roku jest to niemożliwe. Musimy szukać innych sposobów na dotarcie do dzieci i ich rodziców – mówi Lidia Dziubek, pediatra i lekarz medycyny rodzinnej z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śródmieście – Biały Kamień.

Podkreśla, że bardzo ważne jest jak najszybsze dotarcie z taką informacją, bo przecież mamy już czerwiec, a do końca roku trzeba podać dwie dawki szczepienia, pomiędzy nimi musi być natomiast co najmniej pięć miesięcy przerwy.