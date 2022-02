Uwaga! Zaginiony 47-latek z Wałbrzycha odnaleziony!

Dwa dni temu informowaliśmy, że zaginiony 47-letni mężczyzna ostatni raz widziany był przez rodzinę 22 stycznia tego roku. Od tamtej pory najbliżsi nie wiedzieli co się z nim dzieje, dlatego też zwrócili się z apelem do Policji, a funkcjonariusze ostatecznie do mieszkańców. Poszukiwania wczoraj po południu zakończyły się szczęśliwie. Mężczyzna ma już zapewnioną opiekę medyczną. Wałbrzyscy policjanci dziękują za każdy sygnał w tej sprawie.