Uwaga! Żłobek w Głuszycy otwarty już od czwartku

Od czwartku, 14 maja zostanie ponownie otwarty żłobek gminny w Głuszycy. Do tego momentu przygotowano się już od pewnego czasu. Mamy przecież nadal stan epidemii i należy zachować ostrożność.

Gmina zakupiła dla placówek oświatowych ochronnych urządzenia i sprzęt ochronny. Wraz z Sanepidem zostały przygotowane i wdrożone procedury bezpieczeństwa. Zarówno personel, jak i rodzice zostali zaznajomieni z nowymi zasadami panującymi w żłobku. Placówka została przygotowana pod względem higienicznym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do żłobka powrócą dzieci, których rodzice pracują oraz powracają do pracy.

Dyrekcja oraz pracownicy robią wszystko, by dzieci i rodzice czuli się bezpiecznie.