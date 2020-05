Uwięzione serce w Szczawnie - Zdroju. A mogło być tak pięknie [ZDJĘCIA, FILM]

Pomysł świetny. Edukacyjny. Proekologiczny. I co ważne bezkosztowy. Bo radnym Klubu Szczawno-Zdrój Możliwości udało się znaleźć sponsora. Firma Sirbud z Wałbrzycha sfinansowała wielkie serce na nakrętki dla mieszkańców Szczawna-Zdroju i turystów. Na pomysł wpadła radna Agnieszka Wilk.

Wymyśliła, by serce na nakrętki postawić w okolicy Urzędu Miasta, który właśnie znajduje się w sercu Uzdrowiska. Chodziło o to, by było wyeksponowane, by łatwy dostęp do niego mieli mieszkańcy i turyści. By nie trzeba było daleko chodzić, aby wrzucić posegregowane nakrętki. No i jeszcze o to, by zwrócić uwagę na segregację śmieci i zrobić coś dobrego dla lokalnych fundacji niosących pomoc potrzebującym.

- Chcemy segregować zakrętki plastikowe, promować ideę segregacji ale także wspierać inicjatywy charytatywne, na rzecz których przelewane będą pieniądze ze sprzedaży zakrętek - tłumaczy Michał Broda Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju.