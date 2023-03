W Boguszowie - Gorcach produkowano piwo przez 300 lat. Tak dziś wygląda były browar z 1701 roku...

Warto dodać, że o ruinę zawalczył obecny starosta wałbrzyski Piotr Kwiatkowski. W ub. roku poinformował, że obiekt został przejęty przez Skarb Państwa. Sąd Okręgowy w Świdnicy rozwiązał prawo użytkowania wieczystego byłego browaru w Boguszowie - Gorcach spółce z Wrocławia. To szansa na to, by zrujnowane miejsce zyskało prywatnego właściciela i zmieniło oblicze.

Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda w środku boguszowski browar.