W Czarnym Borze będą mieli swoją facebookową telewizję

W Gminie Czarny Bór rozpoczęła się realizacja projektu grantowego pn. Gadanie na śniadanie czyli czarnoborska, facebookowa tv śniadaniowa.

Realizatorzy już zapowiadają wywiady z przymrużeniem oka, koncerty lokalnych zespołów i kulinarne warsztaty, a wszystko to na FB, na oficjalnym fanpage Biblioteki +Centrum Kultury w Czarnym Borze. Symboliczny czek na realizację zadania 24 czerwca br., w siedzibie LGD Kwiat Lnu odebrała Katarzyna Bernaś - Dyrektor Biblioteki + Centrum Kultury.

Projekt dofinansowany jest z programu "Działaj Lokalnie" Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodki Działaj Lokalnie.

Działania realizowane będą w sieci w formie krótkich audycji o różnorodnej tematyce od warsztatów kulinarnych, poprzez plastyczne, przyrodnicze aż do prezentacji lokalnych zespołów. Na FB Biblioteki usłyszeć będzie można Grzędowianki, Radość, podejrzeć jak powstają wieńce dożynkowe, a nawet jak lepią się słynne czarnoborskie pierogi...

Czarny Bór to Gmina Ludzi z pasją, nic więc dziwnego, że projekt realizuje grupa nieformalna właśnie pod tą nazwą, a na czele grupy pasjonaci: Ewa Czaplicka -Prezes Stowarzyszenia Atrakcyjni, Bolesław Kalisz - Sołtys Czarnego Boru oraz Ola Kurnyta - studentka ekonomii, przedstawicielka młodego pokolenia.