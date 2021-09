Już w czwartek 9 września rusza 56. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. To trzeci najstarszy festiwal muzyczny w Polsce. Wszystkie trzy odbywają się zresztą na Dolnym Śląsku: Chopinowski w Dusznikach-Zdroju (od 1946 roku), Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju (1962) i Wieniawskiego (1965). Szczawieński, upamiętniający jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków i kompozytorów, miał w tym roku prolog już 14 sierpnia. Wtedy w Hali Spacerowej Parku Zdrojowego zespół The 5th Season wykonał 4 Pory Roku Antonio Vivaldiego w jazzowej aranżacji.

Będą utwory córki i brata mistrza

Teraz przyszła pora na właściwe wydarzenie, czyli festiwal który potrwa do niedzieli 12 września, a będzie odbywał się pod hasłem „Muzyka rodziny Wieniawskich”.

Oprócz utworów mistrza prezentowane będą bowiem także dzieła jego brata Józefa oraz córki Ireny Reginy Wieniawskiej vel Poldowski.

Zapowiada się bardzo atrakcyjnie, między innymi będzie u nas gościł Mariusz Patyra, znakomity skrzypek, który wykona jednego wieczoru dwa bardzo trudne koncerty. To rzecz niezwykła.

- W czerwcu mieliśmy gościć artystę, który posiada skrzypce Stradivariusa należące kiedyś do Wieniawskiego. Pandemia pokrzyżowała plany, a we wrześniu nie mógł już przyjechać – wyjaśnia Maciej Kieres, dyrektor festiwalu. Dzięki jego zaangażowaniu 56. Międzynarodowy Festiwal Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju będzie wyjątkowym wydarzeniem, a program zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.