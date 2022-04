W Głuszycy intensywne prace na budowie Strefy Aktywności Gospodarczej!

W gminie Głuszyca trwa budowa Strefy Aktywności Gospodarczej. Prace prowadzone są bez względu na pogodę. W efekcie, na działce o powierzchni ponad trzech hektarów, w okolicach wsi Grzmiąca, wykonano już drogi dojazdowe. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Postęp widoczny jest niemal z dnia nadzień.

- Aktualnie trwają prace związane z dostosowaniem terenu na potrzeby przyszłych przedsiębiorców, którzy jak szczerze wierzymy zdecydują się na otwarcie i prowadzenie swoich firm, takich jak na przykład magazyny czy stolarnie. Głuszycka Strefa Aktywności Gospodarczej stanowi odpowiedź na liczne zapytania przedsiębiorców o dostępność terenów inwestycyjnych w naszej Gminie. Jest to również próba dywersyfikacji kierunku w jakim zmierza Głuszyca. Budowa tego miejsca to nie tylko korzyści finansowe dla samej Gminy. To także wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Głuszycy i jej okolic – informuje Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

Przypomnijmy, że działka koło Grzmiącej została podzielona na dwanaście mniejszych. Znajdować się tam będą: drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, cała infrastruktura (wodociągi, kanalizacja, prąd) oraz biologiczna oczyszczalnia ścieków. Powierzchnia działek jest idealna pod magazyny, stolarnie i inne przedsiębiorstwa zatrudniające do dziesięciu osób.

Koszt całego projektu to 2,4 mln złotych, z czego dofinansowanie dla gminy Głuszyca wynosi 1,6 mln złotych ze środków ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.