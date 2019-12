W Głuszycy oficjalnie otwarto Centrum Przesiadkowe [ZDJĘCIA]

W Głuszycy oficjalnie otwarto Centrum Przesiadkowe. Znajduje się ono na największym głuszyckim osiedlu, pomiędzy ulicami Pionierów i Łukasiewicza.

Jest tam nowoczesna wiata przystankowa i zatoka autobusowa, bardzo przestronny parking, miejsca postojowe dla rowerów, motorowerów i motocykli, budynek z punktem informacji i z poczekalnią oraz z toaletami miejskimi. Teren jest oświetlony i monitorowany.

– Cieszymy się bardzo. To jedna z największych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w naszej gminie – mówił Roman Głód, burmistrz Głuszycy. Inwestycja kosztowała blisko 4 miliony złotych, w tym ponad 2,4 miliona złotych to wartość robót budowlanych, a ponad 1,4 miliona wydano na zakup dwóch autobusów. Niskoemisyjne pojazdy będą bezpłatnie woziły mieszkańców gminy.

Głuszyca dostała na ten projekt 2,5 miliona złotych dofinansowania. – Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej w ramach ZiT Aglomeracji Wałbrzyskiej pozwalają na realizowanie w tej miejscowości wielu przedsięwzięć. Między innymi termomodrenizacji kamienic, parku, teraz to Centrum. Do Głuszycy przekazano już około 10 milionów złotych. Takich pieniędzy nigdy by tu nie było – mówił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, podczas uroczystości otwarcia Centrum.

Po uroczystości na placu przy budynku Centrum rozpoczął się Jarmark Świąteczny.