W Głuszycy pobili rekord zbiórki WOŚP. Dziękują za wsparcie. Zdjęcia

Organizatorzy głuszyckiego Finału serdecznie dziękują wszystkim za przybycie, zaangażowanie, za każdą kwotę wrzuconą do sztabowych puszek stacjonarnych i do puszek wolontariuszy, wpłaty do eSkarbonki, za otwarte serca przekazujących vouchery i hojność biorących udział w licytacjach.

Mimo wiatru i zimna 12 wolontariuszy cały dzień kwestowało na ulicach naszego miasta. Na chcących wspomóc WOŚP czekał Radek Pawlaczyk i jego syn Nikodem ze swoim e-maluchem, który powstał z inicjatywy głuszyczanina. Grzegorz Czepil zaprosił do „Jadła” na wirtualny spacer historyczny po Głuszycy. Do zbiórki dołączyła się także Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej, oferująca zdjęcie w wozie bojowym. Od 15.30 w siedzibie sztabu w CK-MBP rozpoczęła się transmisja online finału oraz prowadzone były telefoniczne licytacje przekazanych przedmiotów i voucherów. Można było wylicytować np. przelot helikopterem nad Głuszycą, markowe okulary, oryginalny obraz namalowany na płótnie czy też zestaw zabiegów rehabilitacyjnych i wiele innych.