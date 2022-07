W Głuszycy rusza w piątek Sudeckie Forum Inicjatyw!

W trakcie Sudeckiego Forum Inicjatyw od soboty 9 lipca do wtorku 12 lipca odbywać się będą panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz młodzieży. Jest to wydarzenie organizowane w celu wymiany poglądów, doświadczeń, działań, a przede wszystkim propozycji współpracy w obszarze wiary, kultury i ekonomii terenu województwa dolnośląskiego.

Na zakończenie każdego dnia na placu przy kościele pw. Chrystusa Króla ul. B. Chrobrego 4a odbywać się będą koncerty gwiazd. W tym roku na głuszyckiej scenie oprócz zespołu Feel wystąpią: zespoły Łzy oraz Pogwizdani, a także Rafał Brzozowski, Marcin Wyrostek z zespołem Corazon, Marta Wilk, Marcin i Zuzanna Jajkiewicz, Michał Borkowski, Sylwia Banasik-Smulska, Karol Smulski, Orkiestra Mieczysława Smydy, Vita Kazmirova, Magdalena Steczkowska, Marcin Staszek. Na zakończenie Sudeckiego Forum Inicjatyw zobaczymy i posłuchamy Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej Przemysława Pasternaka oraz Beatę Kozidrak. Koncerty poprowadzi Conrado Moreno.

W czasie forum organizowane będą także warsztaty rozwijające umiejętności wokalne, teatralne czy kulinarne. Więcej informacji oraz szczegółowy program Sudeckiego Forum Inicjatyw na https://sudeckieforuminicjatyw.pl/

Serdecznie zapraszamy do Głuszycy!

Organizatorami Sudeckiego Forum Inicjatyw są: Parafia pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit oraz Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej.