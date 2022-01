W Głuszycy zaczęli budowę Strefy Aktywności Gospodarczej

W Głuszycy powstaje Strefa Aktywności Gospodarczej. Strefa ma odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób, zajmujących się np. prowadzeniem stolarni czy magazynu. Koszt całego przedsięwzięcia to 2,4 mln złotych, w tym dofinansowanie dla Gminy Głuszyca pochodzące ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej wynosi 1,6 mln zł.

Umowę na przygotowanie terenów inwestycyjnych burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał z firmą Budosprzęt-Wałbrzych Sp. z o.o. we wrześniu bieżącego roku.

- W ostatnich dniach rozpoczęły już się prace związane z przystosowaniem terenu pod budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Głuszycy. Cały teren został już oczyszczony oraz wyrównany. Zamontowano przepusty i tym samym rozpoczęto budowę wjazdu na przyszłą strefę - informuje teraz burmistrz Głód.