W gminie Mieroszów powstało Gniazdo na Dziobie z widokiem na ptactwo!

Gmina Mieroszów ma kolejna atrakcję turystyczną. To niezwykły punkt widokowy, który powstał na górze Dziób w ramach projektu Grupy Inicjatywnej nazwanego „Ptasi eksperci – Gniazdo na Dziobie – z widokiem na ptactwo”.

Do Gniazda na Dziobie najłatwiej dojść od miejscowości Łączna. Około 300 m przed ZOO Łączna jadąc z Różanej skręcamy w lewo z asfaltu w leśną drogę, która łagodnie pnie się w górę. Na kolejnych skrzyżowaniach skręcamy zawsze w lewo. Po ok 1,5km dochodzimy do punktu widokowego, na którym jest stół i ławki. Tuż obok nich skręcamy w lewo wąską ścieżką na szczyt.

Link do mapy:

https://en.mapy.cz/s/pelesunumu

Projekt o charakterze ekologicznym zakładał utworzenie punktu widokowego (@Stolarnia Art Design) oraz opracowanie materiału na temat ptaków występujących na terenie Gminy Mieroszów (Krzysztof Żarkowski, Tomasz Tracewski). Dodatkowo oznaczono trasę oraz zamontowano kod QR na gnieździe dzięki czemu każdy kto posiada smartfona może poznać informacje o miejscu i chronionych gatunkach ptaków.