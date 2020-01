W gminie Walim uczą jazdy na nartach (zajęcia w Rzeczce)

W gminie Walim kolejny raz organizowany jest program „Naucz się jeździć na nartach”. To zajęcia dla dzieci mających od 8 do 13 lat. W pierwszych, zorganizowanych w Rzeczce w czwartek, 23 stycznia wzięło udział 30 młodych ludzi z terenu gminy. Zimę mamy bowiem w tym roku raczej marną, ale na stokach w Rzeczce można na nartach pojeździć. Zatem na stoku Kompleksu Wyciągów Narciarskich Górnik wykwalifikowani trenerzy uczyli w czwartek jak to robić. Zajęcia organizowane będą do 6 lutego 2020 roku. Projekt realizowany jest ze środków własnych gminy Walim. Więcej informacji uzyskać można w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu lub pod numerem telefonu 748423033