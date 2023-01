W Hotelu Maria w Wałbrzychu razem kolędowali: Janicki, goście z Ukrainy - duzi i mali. Zobaczcie zdjęcia

Schronili się w Wałbrzychu przed wojną, spędzają u nas pierwsze święta

Około trzy tysiące osób pochodzenia ukraińskiego - głównie kobiet i dzieci - przyjechało do Wałbrzycha od rozpoczęcia wojny. Wielu z nich trafiło do krewnych i znajomych, którzy emigrowali zarobkowo do naszego miasta już wcześniej. Dużej społeczności z pomocą przyszła zaangażowana w pomoc charytatywną wałbrzyska restauratorka - pani Dorota Barańska. Jej kompleks hotelowy od lat wspiera organizowanie wigilii dla ubogich mieszkańców naszego miasta, a teraz spotkanie świąteczne przygotowano również dla naszych gości zza wschodniej granicy.