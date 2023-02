W Jaworzynie Śląskiej powstanie Lokalne Centrum Biznesu! Kolejne realizowane przez WSSE "Invest-Park"!

To kolejna taka inwestycja realizowana przez Strefę. Hale przemysłowo-magazynowe dla małych i średnich przedsiębiorstw powstają bowiem obecnie w Ząbkowicach Śląskich, Brzegu, Wałbrzychu i Nysie. Teraz do tego grona dołączyła Jaworzyna Śląska.

- Nowa hala przemysłowo-magazynowa to realna inwestycja w przyszłość Jaworzyny i okolicznych samorządów. Inwestycja w budowę tego Centrum Biznesu to efekt synergii i zaangażowania wielu osób. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zainicjowania programu budowy hal przemysłowych. Szczególne jednak podziękowania kieruję w stronę naszych inwestorów i przedsiębiorców, którzy widząc potencjał regionu zdecydowali się na współpracę z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną - mówił podczas uroczystości Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE.