W Jedlinie-Zdroju zatroszczyli się o maseczki dla potrzebujących

W Jedlinie-Zdroju po tym jak wybuchła epidemia koronawirusa zabrano się za szycie maseczek. Były potrzebne dla chronienia się przed zakażeniem, zwłaszcza przez będących w grupie ryzyka seniorów, a nie było łatwo je kupić.

Ruszyła zatem oddolna inicjatywa „Mieszkańcy mieszkańcom”, do której włączył się samorząd gminy. Centrum Kultury udostępniło miejsce do szycia maseczek, pracownicy miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej odbierali przekazywane materiały do szycia i włączyli się w akcję dystrybucji maseczek wśród mieszkańców. Pewną ilość maseczek przekazał burmistrz. W efekcie do mieszkańców trafił tysiąc maseczek.

– Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, w szczególności firmie Sittapol –Ryszard Kowalik czy Partner-tex Sc. Kandefer M. ,Węgrzynowscy P.B.

Duże podziękowania dla szyjących Pań. Dziękujemy Pani Ewie Wyżyckiej, Renacie Zubie, Agnieszce Rymarz, Agacie Nowackiej, Agnieszce Krajewskiej, a także pracownikom Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju: Marzenie Mroczkowskiej i Laurze Szelęgowicz, które mimo codziennych służbowych zajęć wsparły szyjących – mówią w Urzędzie miejskim w Jedlinie-Zdroju.