W Mieroszowie powstaje Klub Senior +. Do końca roku w gminie będzie też taki w Sokołowsku!

Do końca roku w gminie Mieroszów mają powstać dwa nowe Kluby Senior +. Obecnie trwają już prace przy adaptacji na klub pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Żeromskiego 30 w Mieroszowie. Będą one kosztowały 495 763,84 zł, ale 200 000 to dofinansowanie rzadowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jeszcze do końca września ma być też ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, który będzie realizował inwestycję – Klub Seniora + w Sokołowsku.

W gminie Mieroszów informują, że ponad 30 procent mieszkańców jest tam w wieku 60+.