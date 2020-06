W Mieroszowie są już wyposażeni w przyłbice ochronne

W piątek, 6 czerwca pracownicy Mieroszowskiego Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie i tamtejszego Urzędu Miejskiego otrzymali 20 przyłbic ochronnych. Zostały one wykonane w ramach projektu „Partnerstwo dla wolontariatu” realizowanego przez Fundację „Merkury” we współpracy w Politechniką Wrocławską. Bezpłatnie przekazane przyłbice trafią do osób zaangażowanych w wybory prezydenckie 2020 r.

