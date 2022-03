W ostatnich dniach zatrzymano pięciu wałbrzyszan okradających obiekty gospodarcze!

Policjanci z Wałbrzycha w ostatnich dniach zatrzymali aż pięciu mężczyzn podejrzewanych o dokonywanie wielu włamań i kradzieży z pomieszczeń gospodarczych. Wałbrzyszanie w wieku od 25 do 39 lat zostali wytypowani w wyniku czynności operacyjnych i analiz prowadzonych przez policjantów. Kryminalni analizowali tego typu kradzieże i włamania dokonane w ostatnich miesiącach na terenie miasta i powiatu. Zatrzymali pięciu podejrzanych w różnych częściach naszego miasta. Odzyskali też wiele skradzionych przedmiotów.

– Mężczyźni do kradzieży wybierali usytuowane na uboczu obiekty gospodarcze i pod nieobecność właścicieli wykradali z nich wartościowe przedmioty. Czterech z nich odpowie między innymi za włamanie do pomieszczenia gospodarczego przy ul. Równoległej w Szczawnie-Zdroju, skąd zniknęły dwa rowery, podkaszarka oraz cztery koła, a wartość skradzionego mienia oszacowana została na kwotę ponad 3 tysięcy złotych, a także za włamanie do pomieszczenia gospodarczego przy ul. Reja i późniejsze kradzieże w tym samym miejscu części oraz akcesoriów samochodowych, gdzie straty to kilka tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali całe utracone w wyniku procederu przestępczego mienie – informują w wałbrzyskiej Policji.