W parku w Szczawnie-Zdroju budują amfiteatr i wieżę widokową. Zdjęcia!

Jeszcze w tym roku Park Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju wzbogaci się o dwie wspaniałe atrakcje. Będą to: amfiteatr i wieża widokowa. Obydwie inwestycje są już realizowane.

Pierwsza, na Wzgórzu Gedymina, stanie wieża widokowa. Jak dobrze pójdzie to konstrukcja o wysokości blisko 30 metrów będzie gotowa za około dwa miesiące. Trochę dłużej, bo około 10 miesięcy trzeba będzie poczekać na amfiteatr. To kolejna odsłona tego obiektu w Parku Zdrojowym. Przed wojną był tam teatr leśny z trybunami, który został przebudowany w latach 1964-65. Później był wielokrotnie dewastowany i ostatecznie spalony. Teraz za niecałe 2 mln zł zostanie wzniesiony amfiteatr ze sceną o wymiarach 88 m kw. i wysokości siedmiu metrów, Będą też trybuny oraz obiekt socjalno-techniczny.

Zobaczcie zdjęcia z budowy!