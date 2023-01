W piątek w Galerii Victoria Strefowe Targi Pracy! Zobacz jakie firmy będą miały tam stoiska!

Kto szuka pracy, albo planuje zmianę wykonywanego obecnie zajęcia powinien wybrać się w piątek, 20 stycznia do Galerii Victoria w Wałbrzychu.

O godzinie 10 rozpoczną się tam wtedy Targi Pracy organizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park”. Targi potrwają do godz. 17.

Wydarzenie adresowane jest do osób poszukujących pracy na terenie Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego i okolic.

– W ich trakcie potencjalni kandydaci będą mogli nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami, czy pod okiem specjalistów przygotować profesjonalne CV Do tego organizatorzy przewidzieli bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy oraz warsztaty na temat wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – informują w WSSE „Invest-Park”.

Piątkowe targi pracy są kolejnymi organizowanymi w naszym mieście. We wrześniu w Hotelu Biały w Wałbrzychu odbywały się np. Międzynarodowe Targi Pracy. Zobaczcie zdjęcia z tamtych targów!