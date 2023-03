W połowie lutego w Wałbrzychu otwarto „Zapiekane". Mamy tam do wyboru kilkanaście rodzajów pysznych zapiekanek!

– Te nasze zapiekanki cieszą się od dawna bardzo dużym powodzeniem w lokalu, który prowadzimy od 2015 roku w Chełmsku Śląskim. To pizzeria, w której oprócz oczywiście różnych rodzajów pizzy, przygotowujemy właśnie takie zapiekanki. Wygląda na to, że smakują też wałbrzyszanom– mówi Edyta Chrzanowska, właścicielka „Zapiekanego”.

– Kiedy odwiedzają nas goście z różnych części kraju trochę dziwią się, bo zapiekankę kojarzą głównie z zapiekaną bułką z pieczarkami, żółtym serem i czymś tam jeszcze. Ale w Wałbrzychu takie danie, jak te nasze, jest chybna popularne, bo nikogo nie dziwi – dodaje.

Ich zapiekanki są rzeczywiście pyszne i warto do lokalu przy Słowackiego 15 przyjść. Ale zamówić tam można także np. frytki, jakąś sałatkę czy coś do picia.

Pani Edyta wyjaśnia, że otworzyli punkt w Wałbrzychu bo Chełmsko Śląskie to malutka miejscowości, a oni chcą rozwijać się, poszerzać działalność. Postanowili zatem otworzyć lokal jeszcze gdzieś. Wybrali Wałbrzych, bo to niedaleko i można dowozić świeże produkty, no i właścicielka pochodzi z Wałbrzycha.