W poniedziałek otwarcie nowej siedziby urzędu miejskiego w Głuszycy, Zobaczcie jak wyglądała w marcu 2021 roku!

W poniedziałek 17 stycznia zostanie uroczyście otwarta nowa siedziba urzędu miejskiego w Głuszycy. Urząd przeniesie się do wyremontowanego, zabytkowego budynku - dawnej willi Kaufmanów, a później szkoły włókienniczej. -To długo oczekiwana przez mieszkańców naszej gminy inwestycja, dlatego zapraszamy zainteresowanych do obejrzenia efektów wykonanych prac przy ul. Parkowej 9 w poniedziałek 17 stycznia od godz. 13.00 do 15.00 oraz od wtorku 18 stycznia do piątku 21 stycznia w godzinach 10.00-14.00- informuje Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

W dawnej willi Kaufmanów wykonano prace remontowe i instalacyjne oraz prace termomodernizacyjne, w tym remont istniejących klatek schodowych, roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica, parter, piętro i poddasze), wykonano iniekcję ścian fundamentowych, izolację ścian fundamentowych, remont elewacji i cokołu, remont instalacji grzewczej/ Imwestycja obejmowała też: budowę instalacji gazowej i sygnalizacji gazu, budowę instalacji oddymiania klatek schodowych, budowę systemu sygnalizacji alarmu pożaru, wymianę instalacji elektrycznej, budowę instalacji teletechnicznej, instalacji odgromowej i uziemienia, instalacji fotowoltaicznej, hydrantowej, instalacji telewizji przemysłowej CCTV, wymianę z częściową przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie oraz remont dachu. Największym udogodnieniem jest wybudowana platforma dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Zrewitalizowany obiekt został objęty nadzorem konserwatora zabytków.