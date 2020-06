W RWS dzielnic Biały Kamień i Konradów wręczono odznaki „Przyjaciel Dziecka"

W siedzibie Wspólnoty Rady Samorządowej dzielnic Biały Kamień i Konradów w Wałbrzychu wręczono odznaki „Przyjaciel Dziecka", przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Wyróżnieni zostali: Halina Macioszek-Gibała, znany wałbrzyski lekarz (pracuje w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Śródmieście – Biały-Kamień” przy ul. Wysockiego) oraz ksiądz Maciej Sroczyński, który przez kilka lat był wikariuszem w parafii p. w. św. Jerzego i Matki Boskiej Różańcowej w dzielnicy Biały Kamień.

– Wniosek o przyznanie tych odznak, to właściwie inicjatywa dzieci ze świetlicy działającej w RWS - mówi Ryszard Nowak, przewodniczący Wspólnoty i jednocześnie wałbrzyski radny.

Wyjaśnia, że uzasadnienie dlaczego te właśnie osoby powinny odznakę „Przyjaciel Dziecka" dostać, było niezwykle łatwe. – To wyjątkowi, wspaniali ludzie. Pani doktor od wielu lat wspiera nasze działania, różne akcje. Na przykład spotkania świąteczne, wyprawki szkolne. Podobnie ksiądz Maciej. Organizował wycieczki, jeśli zauważył, że jest potrzeba, to przygotowywał paczki. Nieraz na własny koszt - tłumaczy Ryszard Nowak.

Odznaki w siedzibie RWS wręczały Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha i Ilona Socha, prezes tutejszego oddziału TPD.

Był tort, kwiaty, sporo radości i łzy wzruszenia. Dzieci odczytały też listy gratulacyjne od poseł Katarzyny Mrzygłockiej i senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej.