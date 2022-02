W Szczawnie-Zdroju kupili pszczoły, które nie żądlą i nie dają miodu – one zapylają!

Już niebawem w Szczawnie-Zdroju za zapylanie weźmie się kilkaset pszczół murarek. Miasto zakupiło bowiem 400 uśpionych kokonów takich pszczół i planuje umieszczenie ich w domkach dla owadów. Domki już od pewnego czasu znajdują się w szczawieńskich parkach.

– Chcemy je tam umieścić w drugiej połowie kwietnia, ale wszystko będzie zależało od tego jaka będzie wtedy pogoda. Nie może być przymrozków i muszą już kwitnąć drzewa i krzewy – mówi Maciej Prętkowski, inspektor ds. zieleni i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju.

Murarki jest to bowiem gatunek pszczół wiosenny, zatem aktywnie funkcjonują wiosną i latem, w okresie przekwitania kwiatów przechodzą w stan spoczynku.

Co ważne, murarki nie będą groźne dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów, bo nie wykazują agresji wobec ludzi, nie żądlą. Nie dają też miodu. One zajmują się wyłącznie zapylaniem, i to z dużą skutecznością.

– Specjalnie wybraliśmy taki pożyteczny, bezpieczny gatunek – wyjaśnia Maciej Prętkowski.

Wspomniane domki dla owadów ustawione zostały w szczawieńskich parkach: Szwedzkim i Zdrojowym, już kilka lat temu. Zadomowiły się tam owady, między innymi trochę dziko żyjących pszcół murarek, nie powinno być jednak problemu z tym, żeby pojawiło się tam 400 nowych.

– Będziemy przyglądali się, sprawdzali. Jeśli zajdzie potrzeba to dostawimy w parkach kolejne domki – mówi urzędnik. Dodaje, że nie ma pewności czy pszczoły nie wybiorą sobie innego miejsca do zasiedlenia. One nie żyją w ulach. Często wybierają np. jakieś szczeliny, gdzie składają larwy i wejście zamurowują – stąd nazwa gatunku.

Maciej Prętkowski wyjaśnia, że 400 pszczół to wbrew pozorom nie jest bardzo wiele. Na razie bowiem sprowadzili je do Szczawna-Zdroju w celu przetestowania.