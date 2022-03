W Szczawnie-Zdroju niedługo „Książęce Wody Uzdrowiskowe" z „Festiwalem Wody"!

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej, Zamek Książ w Wałbrzychu i Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. przygotowały wspólny projekt „Książęce Wody Uzdrowiskowe”. Chodzi oczywiście o szczawieńskie wody mineralne.

Ich lecznicze właściwości znane były już setki lat temu. – Korzystali z nich członkowie rodzin królewskich i kuracjusze z odległych zakątków Europy – mówi Anna Żabska, prezes Zamku Książ oraz LOT AW.

–Zależy nam teraz na pokazaniu turystom, a także mieszkańcom, że te wody są jednym ze znaczących produktów regionalnych – dodaje.

Okazją do zainaugurowania akcji jest przypadający na 22 marca Międzynarodowy Dzień Wody. – Ponieważ jest to wtorek, to zaczniemy już wcześniej, w weekend. Będzie można zdobyć wiedzę o naszych wodach, ich właściwościach. W planie są między innymi spotkania z lekarzami, fizjoterapeutami czy dietetykami – wyjaśnia Ireneusz Grzybowski, prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina.