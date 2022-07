W Szczawnie-Zdroju odbędą się dwie duże imprezy w four crossie! Zobaczcie jak widowiskowa to konkurencja! Paweł Gołębiowski

W Szczawnie-Zdroju w najbliższych miesiącach odbędą się dwie duże imprezy w four crossie, niezwykle widowiskowej konkurencji kolarskiej. Już na 11 września zapowiadane są Mistrzostwa Polski. Natomiast w przyszłym roku mieliby do uzdrowiska zjechać uczestnicy zawodów inaugurujących cykl Pucharu Świata. Imprezy oczywiście zostaną zorganizowane na torze na Słonecznej Polanie. Przypomnijmy, że to jeden z najpiękniejszych torów w Europie, a może nawet na świecie. Rozgrywano tu już zawody najwyższej światowej rangi. Zobaczcie, jak wtedy ścigano się.