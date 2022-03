W Szczawnie-Zdroju, pod dachem kościoła umieszczono kapsułę czasu. Zdjęcia z uroczystości! Paweł Gołębiowski

W sobotę, 26 marca w Szczawnie-Zdroju miało miejsce historyczne wydarzenie. Pod remontowanym dachem kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi umieszczono kapsułę czasu. To inicjatywa Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. – Remont dachu jest doskonałą okazją, a kolejną okoliczność, że w ubiegłym roku mieliśmy jubileusz 800-lecia miasta – mówiła Iwona Czech, prezes Towarzystwa. Do kapsuły trafił między innymi aktualny spis mieszkańców uzdrowiska oraz dokumenty prezentujące jak teraz żyje się w Szczawnie-Zdroju. Były też m.in. flagi - Polski i druga z herbem miasteczka, a do tego drobiazgi od siebie dołożyli oficjele, którzy zjawili się na uroczystości. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.