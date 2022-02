W Szczawnie-Zdroju strażnik miejski może podjechać do nas cicho i szybko - na eletrycznej hulajnodze!

Szczawno-Zdrój kupiło swoim strażnikom miejskim elektryczną hulajnogę. Uzdrowisko jest teraz jednym z pierwszych miast w naszym kraju, w których strażnicy mają do dyspozycji taki środek lokomocji.

– Hulajnogi były u nas od kilku miesięcy testowane, sprawdziły się znakomicie, zadowoleni byli strażnicy, zadowoleni byli także mieszkańcy i turyści. Burmistrz zadecydował zatem, o zakupie – mówi Tomasz Malik, p.o. komendanta Straży Miejskiej w Szczawnie Zdroju.

To on wpadł na pomysł posługiwania się przez strażników hulajnogą. Poszukał informacji na temat możliwości zakupu. W efekcie firma z Krakowa, dystrybutor takiego sprzętu, dała Szczawnu do testowania dwie hulajnogi, które sprawdzali strażnicy i młodzież z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. Później jeszcze przez pół roku, przydatność jednej hulajnogi sprawdzali już tylko strażnicy miejscy. – Bywa, że można na niej dojechać na miejsce zdarzenia szybciej niż samochodem. Można też w krótkim czasie patrolować znacznie większy teren. Da się błyskawicznie przejechać parkowymi alejkami. Jest ekologicznie i cicho - zachwala Tomasz Malik. Dodaje, że początkowo mieszkańcy na widok strażnika na hulajnodze uśmiechali się, ale nie kpili, był to uśmiech sympatyczny i życzliwy.