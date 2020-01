W Szczawnie-Zdroju wbito symboliczną łopatę pod budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego [ZDJĘCIA]

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju jest najwięksżainwestycją w historii uzdrowiska. Jej wartość to około 25 milionów złotych. W tym ponad 22,14 mln zł mają kosztować prace budowlane, a 2,7 mln zł wyposażenie. Bardzo jednak prawdopodobne, że na wyposażenie nie trzeba będzie wydać aż tyle, bo można będzie wykorzystać część sprzętów z obecnie funkcjonującej szkoły.

Wykonawcą ZSP jest firma SirBud. – Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie częścią kompleksu sportowo-oświatowo-rekreacyjnego – wyjaśnia Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju. Mówi o kompleksie, bo przy ul. Słoneczej znajduje się już hala widowiskowo-sportowa, boisko i dobiega końca budowa krytej pływalni – Delfinek.

Prace budowlane przy nowym obiekcie mają zakończyć się do 2022 roku, a w 2023 roku zostanie przekazany do użytkowania. – Będziemy składali wnioski o dofinansowanie tej inwestycji. Między innymi w ramach ZiT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Mam nadzieję, że jakieś pieniądze dostaniemy i uda się trochę odciążyć budżet gminy – dodaje Marek Fedoruk.