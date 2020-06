W szkole z Jugowicach znaleźli sposób na pandemię - „Oddzielnie, ale ciągle razem" [ZDJĘCIA]

Przyjechał do znajomego do domu, pobił go, a później chciał, żeby ten odwołał zeznania

Policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzymali 30-latka, który pobił znajomego, a później chciał na nim wymusić odwołanie zeznań. Zaczęło się od tego, że 21 maja podejrzany przyjechał do Unisławia Śląskiego do starszego od siebie o dziewięć lat mężczyzny. Pobił go w jego mieszkaniu, bo m...